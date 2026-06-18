MARCHÉ NOCTURNE À CALMONT Calmont
MARCHÉ NOCTURNE À CALMONT Calmont jeudi 2 juillet 2026.
Calmont
MARCHÉ NOCTURNE À CALMONT
Place Jeanne d’Arc Calmont Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-23
Marché nocturne festif avec produits locaux, artisans créateurs, food trucks, animation musicale, ambiance conviviale, idéal sortie estivale et événement local gourmand.
L’été s’invite à Calmont avec deux soirées conviviales à ne pas manquer !
Jeudis 2 et 23 juillet 2026
Place Jeanne d’Arc
Venez flâner au cœur du marché nocturne et découvrir
– Produits locaux
– Artisanat
– Créateurs
– Food-trucks
– Buvette sur place
– Animation musicale pour une ambiance festive et chaleureuse
Notez les dates dans vos agendas et partagez l’info autour de vous ! .
Place Jeanne d’Arc Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie claire.germa31@gmail.com
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English :
A festive night market featuring local products, artisans and creators, food trucks, live music, and a friendly atmosphere—the perfect summer outing and a local foodie event.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE À CALMONT Calmont a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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