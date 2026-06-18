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MARCHÉ NOCTURNE À CALMONT Calmont

MARCHÉ NOCTURNE À CALMONT Calmont

MARCHÉ NOCTURNE À CALMONT Calmont jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Place Jeanne d'Arc

Ville : 31560 Calmont

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Calmont

MARCHÉ NOCTURNE À CALMONT

Place Jeanne d’Arc Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-23

Marché nocturne festif avec produits locaux, artisans créateurs, food trucks, animation musicale, ambiance conviviale, idéal sortie estivale et événement local gourmand.
L’été s’invite à Calmont avec deux soirées conviviales à ne pas manquer !

Jeudis 2 et 23 juillet 2026
Place Jeanne d’Arc

Venez flâner au cœur du marché nocturne et découvrir
– Produits locaux
– Artisanat
– Créateurs
– Food-trucks
– Buvette sur place
– Animation musicale pour une ambiance festive et chaleureuse

Notez les dates dans vos agendas et partagez l’info autour de vous !   .

Place Jeanne d’Arc Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie   claire.germa31@gmail.com

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English :

A festive night market featuring local products, artisans and creators, food trucks, live music, and a friendly atmosphere—the perfect summer outing and a local foodie event.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE À CALMONT Calmont a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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