Concert Micro’Live avec La Poêle à Gratter, Bibliothèque Mafalda, Grenoble

Informations pratiques

Concert Micro’Live avec La Poêle à Gratter Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Mafalda Isère

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Venez profiter du spectacle « P’tits maux d’mômes » du groupe La poêle à gratter, un concert pop et intime qui dépeint les moments de vie d’un enfant.

Des chansons pour vivre et revivre les émotions de l’enfance grâce à 3 musiciens sur scène qui nous nous disent des choses sérieuses, parfois légères, nous entêtent de mélodies répétitives, lyriques et enivrantes.

L’espace d’un instant, vous sentirez chatouiller vos mains, bouger votre tête, pulser votre corps, bondir votre cœur, se hérisser vos poils … Vous pourrez vous émerveiller d’un son, d’un mot, pousser un cri de joie, chanter, danser, participer, réagir et sourire !

Bibliothèque Mafalda 1 Place de Gordes, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476007700 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-jardin-de-ville.aspx Installée dans l’hôtel Lesdiguières sur une surface de 280 m², directement accessible depuis le Jardin de ville, elle accueille les enfants des plus petits aux adolescents, les familles, ainsi que de nombreuses écoles, collectivités et partenaires. Elle propose une collection de près de 15 000 documents (livres, CD et presse) et programme de nombreuses actions culturelles et de médiation à destination des enfants et des familles. Tram A et B : arrêt Hubert Dubedout-Office du tourisme. Bus C8 : arrêt Victor Hugo – Belgrade. Bus 40 : arrêt Quai Stéphane Jay. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

Biblis en folie 2026

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