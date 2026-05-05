Concert Mismoya au Casino de Jonzac Zac du Val de Seugne Jonzac
Concert Mismoya au Casino de Jonzac Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 8 mai 2026.
Jonzac
Concert Mismoya au Casino de Jonzac
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Faites la découverte de MISMOYA un duo de reprises de variétés françaises et internationales en acoustique.
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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
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English :
Discover MISMOYA, a duo of acoustic covers of French and international varieties.
L’événement Concert Mismoya au Casino de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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