Concert Mismoya au Casino de Jonzac Zac du Val de Seugne Jonzac

Jonzac

Concert Mismoya au Casino de Jonzac

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Faites la découverte de MISMOYA un duo de reprises de variétés françaises et internationales en acoustique.

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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

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English :

Discover MISMOYA, a duo of acoustic covers of French and international varieties.

L’événement Concert Mismoya au Casino de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge