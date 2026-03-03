Visite au magasin de producteurs Délices de Saintonge Rencontres & Découvertes locales Délices de Saintonge regroupement de producteurs Jonzac
Visite au magasin de producteurs Délices de Saintonge Rencontres & Découvertes locales Délices de Saintonge regroupement de producteurs Jonzac jeudi 12 mars 2026.
Visite au magasin de producteurs Délices de Saintonge Rencontres & Découvertes locales
Délices de Saintonge regroupement de producteurs 3 ter Avenue Faidherbe Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Découvrez le regroupement de producteurs locaux à leur magasin coopératif Les Délices de Saintonge , échangez avec les initiateurs du projet et terminez avec une dégustation 100% locale. Gratuit, sur réservation à l’office de tourisme.
.
Délices de Saintonge regroupement de producteurs 3 ter Avenue Faidherbe Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the group of local producers at their cooperative store Les Délices de Saintonge , chat with the project’s initiators and end with a 100% local tasting. Free, by reservation at the tourist office.
L’événement Visite au magasin de producteurs Délices de Saintonge Rencontres & Découvertes locales Jonzac a été mis à jour le 2026-02-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge