Visite au magasin de producteurs Délices de Saintonge Rencontres & Découvertes locales Délices de Saintonge regroupement de producteurs Jonzac

Délices de Saintonge regroupement de producteurs 3 ter Avenue Faidherbe Jonzac Charente-Maritime

Découvrez le regroupement de producteurs locaux à leur magasin coopératif Les Délices de Saintonge , échangez avec les initiateurs du projet et terminez avec une dégustation 100% locale. Gratuit, sur réservation à l’office de tourisme.

Discover the group of local producers at their cooperative store Les Délices de Saintonge , chat with the project’s initiators and end with a 100% local tasting. Free, by reservation at the tourist office.

