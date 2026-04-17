Eaux-Bonnes

Concert Molto Morbidi

Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Molto morbidi laisse libre cours à sa créativité. Elle y façonne une pop savante mais accessible, où des paysages sonores familiers flirtent élégamment avec l’inattendu. L’oreille de l’auditeur·ice attentif·ve vagabonde entre la pop baroque des années 60 et l’electronica, en passant par le post-punk, la synth-pop, le R’n’B, l’easy listening et la trip-hop ; elle y entrevoit le spectre de Kate Bush, de Cate Le Bon, de Laurie Anderson ou de Siouxsie & The Banshees, mais ne s’y arrête jamais définitivement.

RDV dans le Jardin Darralde (au casino en cas de pluie) .

Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27

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English : Concert Molto Morbidi

L’événement Concert Molto Morbidi Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées