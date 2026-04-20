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CONCERT Place de l’ancienne poste Mont Lozère et Goulet

CONCERT Place de l’ancienne poste Mont Lozère et Goulet

CONCERT Place de l’ancienne poste Mont Lozère et Goulet samedi 25 avril 2026.

Lieu : Place de l'ancienne poste

Adresse : Le Bleymard

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Participation libre

Mont Lozère et Goulet

CONCERT

Place de l’ancienne poste Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui vous propose une représentation samedi 25 avril au Bleymard (Place de l’ancienne Poste) à 18h30.

Participation libre
Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui vous propose une représentation samedi 25 avril au Bleymard (Place de l’ancienne Poste) à 18h30.

Participation libre   .

Place de l’ancienne poste Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83 

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English :

On the Stevenson trail, we are fortunate to welcome the Cheval 2 Troie company for a performance on Saturday April 25 at Le Bleymard (Place de l?ancienne Poste) at 6:30pm.

Free admission

L’événement CONCERT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere

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