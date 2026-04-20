CONCERT Place de l’ancienne poste Mont Lozère et Goulet
CONCERT Place de l’ancienne poste Mont Lozère et Goulet samedi 25 avril 2026.
Mont Lozère et Goulet
CONCERT
Place de l’ancienne poste Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui vous propose une représentation samedi 25 avril au Bleymard (Place de l’ancienne Poste) à 18h30.
Participation libre
Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui vous propose une représentation samedi 25 avril au Bleymard (Place de l’ancienne Poste) à 18h30.
Participation libre .
Place de l’ancienne poste Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the Stevenson trail, we are fortunate to welcome the Cheval 2 Troie company for a performance on Saturday April 25 at Le Bleymard (Place de l?ancienne Poste) at 6:30pm.
Free admission
L’événement CONCERT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Office de tourisme, avenue de la gare Mont Lozère et Goulet 20 avril 2026
- ATELIER D’ÉQUILIBRE Station thermale Mont Lozère et Goulet 22 avril 2026
- ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet 22 avril 2026
- CINÉCO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet 24 avril 2026
- CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet 24 avril 2026