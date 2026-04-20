CONCERT Place de l’ancienne poste Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

CONCERT

Place de l’ancienne poste Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui vous propose une représentation samedi 25 avril au Bleymard (Place de l’ancienne Poste) à 18h30.

Participation libre

Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui vous propose une représentation samedi 25 avril au Bleymard (Place de l’ancienne Poste) à 18h30.

Participation libre .

Place de l’ancienne poste Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83

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English :

On the Stevenson trail, we are fortunate to welcome the Cheval 2 Troie company for a performance on Saturday April 25 at Le Bleymard (Place de l?ancienne Poste) at 6:30pm.

Free admission

L’événement CONCERT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere