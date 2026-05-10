Concert Monteverdi – Ensemble Vocal de Nantes Chapelle de l’Immaculée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 20:00 – 21:30

Gratuit : non 10 € à 15 € Plein tarif : 15 € sur place / 12 € en préventeTarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi): 10 €Moins de 15 ans : gratuit Réservation : https://www.ensemble-vocal-de-nantes.fr/ Tout public

Concert de l’Ensemble Vocal de Nantes Direction : Gilles RagonOrgue : Michel Bourcier Monteverdi, né en 1567 à Crémone et mort à Venise en 1743, est pour l’histoire de la musique un pont entre ciel et terre, entre ancien style et nouveau style. Son testament musical « Selva morale e spirituale », littéralement « la forêt morale et spirituelle », oppose en quelque sorte la terre au ciel.Le programme de ce concert construit autour de ce testament mélange chœurs à 4, 5, & 6 voix, double chœur, solo, trio & duo : il illustre bien toute l’œuvre du compositeur, si tant est qu’elle soit résumable… Ce concert vous donnera sûrement, en plus du plaisir de l’oreille, la sensation de découverte et viendra parfaire vos connaissances sur ce Claudio !

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

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