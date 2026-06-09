Concert Moogoan Run ar Puns Châteaulin
Concert Moogoan Run ar Puns Châteaulin mercredi 15 juillet 2026.
Châteaulin
Concert Moogoan
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
C’est une invitation à la danse. Un saxophone, des synthés modulaires, des machines, l’énergie de la danse, la recherche de la transe pour faire bouger les corps.
Restauration sur place. .
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95
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English :
L’événement Concert Moogoan Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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