Concert Moonlight Duo Lundi 27 juillet Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27 19:30:00
2026-07-27
Venez profitez du concert du groupe Moonlight Duo ce lundi à partir de 18h !
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
Come and enjoy the Moonlight Duo concert this Monday from 6pm!
