Concert Moonlight Duo Lundi 27 juillet Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains

Concert Moonlight Duo Lundi 27 juillet

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-07-27 19:30:00

2026-07-27

Venez profitez du concert du groupe Moonlight Duo ce lundi à partir de 18h !

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

Come and enjoy the Moonlight Duo concert this Monday from 6pm!

