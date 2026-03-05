Concert Mosimann (Live) + Grand Bleur + Before & After Club La Ferveur La Sirène La Rochelle

Concert Mosimann (Live) + Grand Bleur + Before & After Club La Ferveur

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime





Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-18

DJ, producer, chanteur, showman. Mosimann est bien plus qu’un simple nom sur l’affiche d’un festival c’est une signature sonore, une performance à part entière, une énergie brute qui transcende les scènes du monde entier.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

English : Concert Mosimann (Live) + Grand Bleur + Before & After Club La Ferveur

DJ, producer, singer, showman. Mosimann is much more than just a name on a festival poster: he’s a signature sound, a performance in his own right, a raw energy that transcends stages the world over.

