Concert Mountain Men Magic Mirrors Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Mountain Men

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Les Moutain Men seront sur la scène du Magic Mirrors samedi 14 novembre 2026 à 20h.

Après avoir enflammé le festival Nuits Suspendues en 2024, Mountain Men fait son grand retour au Havre, cette fois sur la scène emblématique du Magic Mirrors !

Porté par le chant envoûtant de Mister Mat et l’harmonica virtuose de Barefoot Iano, le duo distille un savant mélange de groove et d’émotion. Charismatiques et décalés, ces deux artistes balancent entre ferveur festive, humour et frissons partagés.

Ce concert sera l’occasion de découvrir les morceaux de leur tout nouvel album, dont la sortie est attendue pour octobre 2026.

Un show de blues au Magic Mirrors qui s’annonce mythique !

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

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English : Concert Mountain Men

L’événement Concert Mountain Men Le Havre a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie