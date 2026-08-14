Concert Murmuration Eglise Saint-Martin Harfleur
dimanche 8 novembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Concert Murmuration
Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 17:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Murmuration tisse poèmes et mélodies du violon. Alice, poétesse et slameuse, déclame ses textes en jouant avec les sons et le rythme. Sa corde est sensible. Il y a de la musique dans ses mots. Formé au conservatoire, Jean–Denis, violoniste, acquiert une solide technique avant d’explorer…
Réservation obligatoire .
Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 tourisme@harfleur.fr
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English : Concert Murmuration
L’événement Concert Murmuration Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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