Concert Murmuration Eglise Saint-Martin Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Concert Murmuration

Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 17:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Murmuration tisse poèmes et mélodies du violon. Alice, poétesse et slameuse, déclame ses textes en jouant avec les sons et le rythme. Sa corde est sensible. Il y a de la musique dans ses mots. Formé au conservatoire, Jean–Denis, violoniste, acquiert une solide technique avant d’explorer…

Réservation obligatoire .

Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 tourisme@harfleur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Murmuration

L’événement Concert Murmuration Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie