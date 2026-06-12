Granville

Concert musique classique

Place du Parvis Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 21:45:00

Date(s) :

2026-08-01

A. VIVALDI LES QUATRE SAISONS.

W.A. Mozart Petite musique de nuit (extraits).

Caccini Ave Maria.

J. Massenet Méditation de Thaïs.

V. Monti Czardas.

ORCHESTRE CLASSIK ENSEMBLE.

David Braccini (membre de l’orchestre de Paris).

Violon solo & direction. .

Place du Parvis Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 1 42 77 65 65 euromusicproductions@gmail.com

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English : Concert musique classique

L’événement Concert musique classique Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer