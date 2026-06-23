UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Granville

Stage impro adultes et jeunes Théatre de la Haute ville Granville

samedi 11 juillet 2026 · Théatre de la Haute ville · Granville

Stage impro adultes et jeunes Théatre de la Haute ville Granville

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Théatre de la Haute ville
Adresse
51 Rue Notre Dame
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Stage impro adultes et jeunes

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Une journée pour découvrir ou re(découvrir) le théâtre d’impro!   .

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42  delphine.bougeard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage impro adultes et jeunes

L’événement Stage impro adultes et jeunes Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Granville (Manche)