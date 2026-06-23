Stage impro adultes et jeunes Théatre de la Haute ville Granville

samedi 11 juillet 2026 · Théatre de la Haute ville · Granville

Informations pratiques

Granville

Stage impro adultes et jeunes

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une journée pour découvrir ou re(découvrir) le théâtre d’impro! .

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42 delphine.bougeard@gmail.com

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English : Stage impro adultes et jeunes

L’événement Stage impro adultes et jeunes Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer