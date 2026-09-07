Concert musique classique orgue de 32 Montfort, Église Saint-Clément, Monfort

Informations pratiques

Concert musique classique orgue de 32 Montfort Samedi 19 septembre, 17h30 Église Saint-Clément Gers

Gratuité pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Assistez à un concert d’orgue consacré à la musique classique, interprété par Gilles Desrochers, organiste du couvent des Dominicains de Toulouse.

Église Saint-Clément Place de la Mairie, 32120 Monfort, France Monfort 32120 Gers Occitanie 0562068326 La construction de l’église Saint-Clément a débuté au XIIIe siècle. La nef de quatre travées se termine par un chœur polygonal. Les voûtes ont été reconstruites en 1850. Les chapelles latérales sont logées entre les contreforts. Le clocher, situé à l’angle, donne toute sa singularité à l’église. Il repose sur une base carrée et s’élève en une tour hexagonale percée de fenêtres. L’église est classée au titre des monuments historiques, ainsi que l’orgue.

Assistez à un concert d’orgue consacré à la musique classique, interprété par Gilles Desrochers, organiste du couvent des Dominicains de Toulouse.

©BERNARD-BACQUIÉ