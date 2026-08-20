AGENDA · Rennes
Concert Musique & Co – Ensemble Musical des Cheminots Rennais, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Gare SNCF de Rennes - Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Concert Musique & Co – Ensemble Musical des Cheminots Rennais 19 et 20 septembre Gare SNCF de Rennes – Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Concert d ‘Harmonie.Musique de films, Musique du Monde, Variétés
Gare SNCF de Rennes – Bretagne 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frrns/rennes/actualites Gare SNCF train, metro, bus
Concert d ‘Harmonie.
©Emcr
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