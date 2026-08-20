Concert Musique & Co – Ensemble Musical des Cheminots Rennais, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes

samedi 19 septembre 2026 · Gare SNCF de Rennes - Bretagne · Rennes

Informations pratiques

Concert Musique & Co – Ensemble Musical des Cheminots Rennais 19 et 20 septembre Gare SNCF de Rennes – Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Concert d ‘Harmonie.Musique de films, Musique du Monde, Variétés

Gare SNCF de Rennes – Bretagne 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frrns/rennes/actualites Gare SNCF train, metro, bus

Concert d ‘Harmonie.

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