Concert Musique Française (FAURE-RAVEL-ROPARTZ) Fontenay Eglise Saint-Jean Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Concert Musique Française (FAURE-RAVEL-ROPARTZ) Fontenay

Eglise Saint-Jean 1 Rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Concert organisé par l’Association Cantabile Opus 85

DIMANCHE 11 OCTOBRE 17h00

– Lieu de rendez-vous Eglise Saint-Jean, 1 rue Saint Jean 85200 Fontenay-le-Comte

– Durée 1h30

– Tout public

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme ou en ligne sur HelloAsso

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

– Ouverture des portes 40 minutes avant le début du concert

– Arrêt de la billetterie à l’Office de Tourisme le jour même à 12h30

– Billetterie sur place sur réserve de places disponibles (règlement espèces ou chèque)

– Animaux non admis

Musique Française de la Période Post-Romantique

Gabriel FAURE Maurice RAVEL Guy ROPARTZ

Et leurs œuvres chantées par l’Ensemble Vocal Cantabile Opus 85

Dirigé par Svetlana Juchereau

Accompagné au piano par Régis Séjourné et par deux solistes

• Gabriel Fauré, né le 12 mai 1845 à Pamiers dans l’Ariège et mort le 4 novembre 1924 à Paris, est un compositeur, organiste, pianiste et pédagogue musical français. Élève de Saint-Saëns et de Gustave Lefèvre à l’École Niedermeyer, il est d’abord maître de chapelle de l’église de la Madeleine à Paris. Il fut le maître de Ravel.

Super Flumina Babylonis (Psaume 136 (137) Extraits du Requiem

• Maurice Ravel est un compositeur français né à Ciboure le 7 mars 1875 et mort à Paris 16ᵉ le 28 décembre 1937. Avec son aîné Claude Debussy, Ravel fut la figure la plus influente de la musique française au début du XXᵉ siècle.

Requiem aeternam (Pavane pour une infante défunte)

• Guy Ropartz est un compositeur français, né à Guingamp le 15 juin 1864 et mort à Lanloup le 22 novembre 1955. Compositeur breton, celtique dans l’âme et poète.

A écrit un Requiem très proche d’inspiration de celui de Gabriel Fauré.

Psaume CXXXVI .

Eglise Saint-Jean 1 Rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert organized by the Cantabile Opus 85 Association

L’événement Concert Musique Française (FAURE-RAVEL-ROPARTZ) Fontenay Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin