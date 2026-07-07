Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Stage Moto progresser ou débuter la moto sur circuit

Les Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 139 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

des sessions en petits effectifs pour un accompagnement sur mesure

ENVIE DE PROGRESSER OU DE DÉBUTER LA MOTO SUR CIRCUIT ?

Le mercredi 8 juillet 2026, l’École Moto des Circuits de Vendée ouvre ses portes pour une journée de roulage et de perfectionnement !

Que vous souhaitiez affiner vos trajectoires ou prendre confiance de manière encadrée, profitez de nos sessions en effectif ultra-réduit pour un accompagnement sur-mesure.

ATTENTION PLACES TRÈS LIMITÉES ! Pour garantir une qualité d’apprentissage optimale, nous limitons l’accès à 6 pilotes maximum par session. Premier arrivé, premier servi !

LES SESSIONS AU CHOIX

Session 1 (Matin) 10h00 12h00

Session 2 (Après-midi) 13h00 15h00

TARIF & PRESTATIONS

139€ TTC / pilote par session Inclus dans le tarif L’accès à la piste, l’encadrement professionnel ET l’équipement complet fourni (Casque, combinaison, gants, bottes). Venez les mains dans les poches, on s’occupe de tout !

CONDITIONS D’ACCÈS

Ouvert aux stagiaires à partir d’1m55.

INFOS & INSCRIPTIONS

Ne tardez pas à réserver votre session, les places partent très vite !

Par téléphone 07 62 87 95 51

Lieu Circuits de Vendée, Fontenay-le-Comte

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Les Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 62 87 95 51

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Small-group sessions for personalized support

L’événement Stage Moto progresser ou débuter la moto sur circuit Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin