Stage Moto progresser ou débuter la moto sur circuit Fontenay-le-Comte
mercredi 8 juillet 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Stage Moto progresser ou débuter la moto sur circuit
Les Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 139 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
des sessions en petits effectifs pour un accompagnement sur mesure
ENVIE DE PROGRESSER OU DE DÉBUTER LA MOTO SUR CIRCUIT ?
Le mercredi 8 juillet 2026, l’École Moto des Circuits de Vendée ouvre ses portes pour une journée de roulage et de perfectionnement !
Que vous souhaitiez affiner vos trajectoires ou prendre confiance de manière encadrée, profitez de nos sessions en effectif ultra-réduit pour un accompagnement sur-mesure.
ATTENTION PLACES TRÈS LIMITÉES ! Pour garantir une qualité d’apprentissage optimale, nous limitons l’accès à 6 pilotes maximum par session. Premier arrivé, premier servi !
LES SESSIONS AU CHOIX
Session 1 (Matin) 10h00 12h00
Session 2 (Après-midi) 13h00 15h00
TARIF & PRESTATIONS
139€ TTC / pilote par session Inclus dans le tarif L’accès à la piste, l’encadrement professionnel ET l’équipement complet fourni (Casque, combinaison, gants, bottes). Venez les mains dans les poches, on s’occupe de tout !
CONDITIONS D’ACCÈS
Ouvert aux stagiaires à partir d’1m55.
INFOS & INSCRIPTIONS
Ne tardez pas à réserver votre session, les places partent très vite !
Par téléphone 07 62 87 95 51
Lieu Circuits de Vendée, Fontenay-le-Comte
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Les Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 62 87 95 51
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English :
Small-group sessions for personalized support
L’événement Stage Moto progresser ou débuter la moto sur circuit Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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