Fuego Compagnie Gratte Ciel Les Ricochets en Territoire Esplanade René Cassin Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Fuego Compagnie Gratte Ciel Les Ricochets en Territoire

Esplanade René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-07 20:20:00

Date(s) :

2026-07-07

31ème édition du Festival des Arts de la rue, proposé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

Petite forme insensée pour acrobates ébouriffés, FUEGO ouvre le festival Les Ricochets en territoire.

Tout est prêt pour une inauguration en bonne et due forme estrade, drapeau, discours officiel… et feu d’artifice. Mais sous ce protocole bien huilé, tout dérape. Un duo d’employés municipaux s’active que tout soit prêt, entre acrobaties, imprévus et humour tendre.

La compagnie Gratte Ciel signe une performance de proximité, drôle, dynamique et résolument explosive.

Tout est sous contrôle. Enfin, presque !

Genre : Cirque burlesque

Durée : 50 min

Lieu Esplanade entre la Salle omnisport Bel Air et l’Espace culturel René Cassin La Gare

Tout public

En partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte et le Réseau Chainon .

Esplanade René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

31st edition of the Festival des Arts de la rue, proposed by the Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

L’événement Fuego Compagnie Gratte Ciel Les Ricochets en Territoire Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin