Atelier enfant 2 lieux 4 ambiances Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte
Atelier enfant 2 lieux 4 ambiances Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte mardi 7 juillet 2026.
Fontenay-le-Comte
Atelier enfant 2 lieux 4 ambiances
Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Atelier pour les enfants pendant les vacances d’été (11-13 ans)
MARDI 07 JUILLET 10H
Lieu Hôtel de ville 9 Rue Georges Clémenceau 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 2h00
Public enfants de 11 à 13 ans
TARIFS
– Enfant (11 à 13 ans) 5,00 €
Cette activité propose une découverte du paysage urbain et naturel, entre l’esplanade Michel Ragon et le jardin de l’Hôtel de Ville. À travers l’exploration de différents médiums d’arts plastiques aquarelle, Posca, encre… les participants sont invités à porter un regard nouveau sur ces lieux, en développant leur créativité et leur sensibilité. Cette approche artistique permet d’appréhender le patrimoine, à la fois historique et naturel, de manière vivante et personnelle, en mêlant observation, ressenti et expression.
Aucun prérequis en dessin il suffit de se laisser porter par l’instant.
Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com
—–
Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .
Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
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English :
Summer Workshop for Kids (Ages 11–13)
L’événement Atelier enfant 2 lieux 4 ambiances Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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