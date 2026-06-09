Fontenay-le-Comte

Fontenay au crépuscule

Place du 137e RI Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

À la tombée du jour, Fontenay s’illumine et révèle un nouveau visage.

À la tombée du jour, Fontenay-le-Comte s’illumine et révèle un nouveau visage. Les façades Renaissance et les hôtels particuliers se parent d’ombres et de lumières, sublimant chaque détail architectural. Entre reflets dorés et mystère naissant, laissez-vous porter par l’atmosphère envoûtante de la ville haute, où le passé brille sous les étoiles.

MARDIS 07 JUILLET 21h30

LES MARDIS 21 & 28 JUILLET 21h

LES MARDIS 07 &11 AOUT 21h

LES MARDIS 18 & 25 AOUT 20h30

Lieu de rendez-vous devant le musée, Place du 137e RI, 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 1h30

Public tout public

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Animaux admis

Arrêt de la billetterie en ligne 1 heure avant le début de la visite. Pas de billetterie sur place.

Ouverture de la billetterie prochainement. .

Place du 137e RI Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

At dusk, Fontenay lights up to reveal a new face.

L’événement Fontenay au crépuscule Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin