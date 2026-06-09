Fontenay au crépuscule Fontenay-le-Comte
Fontenay au crépuscule Fontenay-le-Comte mardi 7 juillet 2026.
Fontenay-le-Comte
Fontenay au crépuscule
Place du 137e RI Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
À la tombée du jour, Fontenay s’illumine et révèle un nouveau visage.
À la tombée du jour, Fontenay-le-Comte s’illumine et révèle un nouveau visage. Les façades Renaissance et les hôtels particuliers se parent d’ombres et de lumières, sublimant chaque détail architectural. Entre reflets dorés et mystère naissant, laissez-vous porter par l’atmosphère envoûtante de la ville haute, où le passé brille sous les étoiles.
MARDIS 07 JUILLET 21h30
LES MARDIS 21 & 28 JUILLET 21h
LES MARDIS 07 &11 AOUT 21h
LES MARDIS 18 & 25 AOUT 20h30
Lieu de rendez-vous devant le musée, Place du 137e RI, 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 1h30
Public tout public
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux admis
Arrêt de la billetterie en ligne 1 heure avant le début de la visite. Pas de billetterie sur place.
Ouverture de la billetterie prochainement. .
Place du 137e RI Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
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English :
At dusk, Fontenay lights up to reveal a new face.
L’événement Fontenay au crépuscule Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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