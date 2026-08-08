Concert musique irlandaise avec le groupe BELTANY Place St Thomas Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Concert musique irlandaise avec le groupe BELTANY

Place St Thomas Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Concert BELTANY .

Place St Thomas Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38

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English :

L’événement Concert musique irlandaise avec le groupe BELTANY Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime