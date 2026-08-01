AGENDA · Camaret-sur-Mer
Musique et danses bretonnes avec le groupe TRIZEN Place St Thomas Camaret-sur-Mer
dimanche 9 août 2026 · Place St Thomas · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Musique et danses bretonnes avec le groupe TRIZEN
Place St Thomas Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:30:00
fin : 2026-08-09 12:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Participation aux danses bretonnes .
Place St Thomas Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38
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English :
L’événement Musique et danses bretonnes avec le groupe TRIZEN Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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