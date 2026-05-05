Meymac

Concert Musique sacrée, piano/voix

Le Jassonneix Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert dans l’église du monastère du Jassonneix musique Sacrée, piano voix

Géraldine CASEY Soprano ; Christine RENARD Contralto

Yun Mi KWON Pianiste

Œuvres de Pergolèse (Salve Regina), Vivaldi, Mozart, Franck…

Sur réservation au 06 08 84 06 58 .

Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 84 06 58 contact@monasteredujassonneix.com

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English : Concert Musique sacrée, piano/voix

L’événement Concert Musique sacrée, piano/voix Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze