Concert Musique sacrée, piano/voix Meymac
Concert Musique sacrée, piano/voix Meymac dimanche 19 juillet 2026.
Meymac
Concert Musique sacrée, piano/voix
Le Jassonneix Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert dans l’église du monastère du Jassonneix musique Sacrée, piano voix
Géraldine CASEY Soprano ; Christine RENARD Contralto
Yun Mi KWON Pianiste
Œuvres de Pergolèse (Salve Regina), Vivaldi, Mozart, Franck…
Sur réservation au 06 08 84 06 58 .
Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 84 06 58 contact@monasteredujassonneix.com
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English : Concert Musique sacrée, piano/voix
L’événement Concert Musique sacrée, piano/voix Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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