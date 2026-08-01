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AGENDA · Camaret-sur-Mer

Concert musique trad yiddish à la sauce Lorientaise Camaret-sur-Mer

samedi 22 août 2026 · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place Saint-Thomas
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Concert musique trad yiddish à la sauce Lorientaise

Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Concert par le groupe Grassmat -klezmer   .

Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38 

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English :

L’événement Concert musique trad yiddish à la sauce Lorientaise Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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