Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Concert musique trad yiddish à la sauce Lorientaise

Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Concert par le groupe Grassmat -klezmer .

Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38

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English :

L’événement Concert musique trad yiddish à la sauce Lorientaise Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime