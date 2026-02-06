CONCERT MUSIQUES DE FILMS Montpellier

CONCERT MUSIQUES DE FILMS

Concert de l’Orchestre de Chambre du Languedoc musiques de films dans la cour du mas, grand concert de l’Orchestre de Chambre du Languedoc.

L’Orchestre de Chambre du Languedoc et ses solistes rendront hommage aux compositeurs emblématiques du cinéma sur des thèmes célèbres, arrangés par le guitariste Eric Franceries.

Redécouvrez des compositions de Michel Legrand, Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Mikis Théodorakis et Astor PIAZZOLLA et bien d’autres !

Et vivez une soirée magique avec notamment Les Parapluies de Cherbourg, Le Bon, la Brute et le Truand, Un Eté 42, la Danse de Zorba, Péril en la Demeure et Jazz Time.

Les trois solistes de L’Orchestre de chambre du Languedoc Eric FRANCERIES, Eric SOBCZYK, guitares, et Alexandre BENDERSKI, violon.

Vous pourrez profiter, avant et après le concert, du bar à vins du domaine et de tapas en vente sur place.

Ouverture de la cour dès 19h.

Concert de musiques de films au Château de Flaugergues lundi 15 juin à 21h

Tarif plein 28 €

Tarif réduit 24 € adhérents Art Flau jeunes de 12 à 18 ans demandeurs d’emploi et étudiants

Tarif enfant moins de 12 ans gratuit

Tarif réduit adhérent Art Flau 2026 en prenant son adhésion valable du 1er janvier au 31 décembre .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Concert by the Orchestre de Chambre du Languedoc film music in the courtyard of the mas, grand concert by the Orchestre de Chambre du Languedoc.

The Orchestre de Chambre du Languedoc and its soloists pay tribute to emblematic film composers on famous themes, arranged by guitarist Eric Franceries.

