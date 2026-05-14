Concert musiques du monde Esplanade de la Tourette Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Concert musiques du monde

Samedi 23 mai 2026 de 18h30 à 20h. Esplanade de la Tourette Eglise Saint-Laurent Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les Petits Violons des Calanques proposent un concert intimiste à l’église Saint-Laurent. Cet ensemble rassemble violonistes amateurs et jeunes talents du quartier de La Cayolle.

Ce concert de musique classique réunit les enfants violonistes amateurs des Calanques pour un programme éclectique mêlant Vivaldi, Villalobos, Jenkins et Markeas.





Participation libre au chapeau, sans réservation (150 places max arrivée dès 18h recommandée).





A propos des Petits Violons des Calanques





Fondé il y a 10 ans, cet ensemble regroupe des violonistes amateurs passionnés, des jeunes talents (enfants de l’école des Calanques de Sormiou) et leurs professeurs issus du quartier de La Cayolle (Marseille 13009).

Porté par une démarche pédagogique et culturelle, le projet propose des cours de violon accessibles, des masterclass et des concerts gratuits dans des lieux patrimoniaux.





Il vise à démocratiser la musique classique, favoriser l’émulation entre générations et tisser du lien social au sein des habitants. .

Esplanade de la Tourette Eglise Saint-Laurent Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Les Petits Violons des Calanques offer an intimate concert at Saint-Laurent church. This ensemble brings together amateur violinists and young talent from the La Cayolle district.

L’événement Concert musiques du monde Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille