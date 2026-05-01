Expo photo Abstraites Géométries Le Panier Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Expo photo Abstraites Géométries

Jeudi 14 mai 2026 de 18h30 à 21h.

Vernissage.

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026 de 14h à 18h30.

Exposition. Le Panier 1 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15

BinwA, de formation urbaniste, passionné de lignes, de symétrie et de reflets, ce photographe nous emporte dans un monde parallèle !

Projet photographique d’architecture contemporaine où l’infini des possibles géométries raconte un monde urbain dans lequel il est préférable de déambuler la tête en l’air. .

Le Panier 1 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 53 34 67 paradigme.marseille@gmail.com

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English :

BinwA, who trained as an urban planner and has a passion for lines, symmetry and reflections, takes us into a parallel world!

L’événement Expo photo Abstraites Géométries Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille