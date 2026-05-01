Expo photo Abstraites Géométries Le Panier Marseille 2e Arrondissement
Expo photo Abstraites Géométries Le Panier Marseille 2e Arrondissement jeudi 14 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Expo photo Abstraites Géométries
Jeudi 14 mai 2026 de 18h30 à 21h.
Vernissage.
Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026 de 14h à 18h30.
Exposition. Le Panier 1 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15
BinwA, de formation urbaniste, passionné de lignes, de symétrie et de reflets, ce photographe nous emporte dans un monde parallèle !
Projet photographique d’architecture contemporaine où l’infini des possibles géométries raconte un monde urbain dans lequel il est préférable de déambuler la tête en l’air. .
Le Panier 1 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 53 34 67 paradigme.marseille@gmail.com
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English :
BinwA, who trained as an urban planner and has a passion for lines, symmetry and reflections, takes us into a parallel world!
L’événement Expo photo Abstraites Géométries Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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