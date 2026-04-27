Concert My favorite Swing 170 ans de Villers-sur-Mer Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer
Concert My favorite Swing 170 ans de Villers-sur-Mer Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
Villers-sur-Mer
Concert My favorite Swing 170 ans de Villers-sur-Mer
Place Jean Mermoz Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
My Favourite Swing clôturera la journée avec un concert de jazz et swing mêlant virtuosité et énergie communicative. Un trio complice qui revisite les standards avec élégance et entraîne le public dans un moment musical unique.
Pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan le temps d’une journée.
My Favourite Swing clôturera la journée avec un concert de jazz et swing mêlant virtuosité et énergie communicative.
Un trio complice qui revisite les standards avec élégance et entraîne le public dans un moment musical unique. .
Place Jean Mermoz Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Concert My favorite Swing 170 ans de Villers-sur-Mer
My Favourite Swing closes the day with a jazz and swing concert combining virtuosity and infectious energy. A collaborative trio that revisits standards with elegance, drawing the audience into a unique musical experience.
L’événement Concert My favorite Swing 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville
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