Concert Naamloze Trio Hôtel restaurant Xoko Goxoa Saint-Michel
Concert Naamloze Trio Hôtel restaurant Xoko Goxoa Saint-Michel samedi 11 juillet 2026.
Saint-Michel
Concert Naamloze Trio
Hôtel restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Estérençuby Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Thomas Poulin-Barron, piano, Dorian Beheregaray, basse, contrebasse Tom Sireix, batterie Tom Sireix, batterie.
Issus du Conservatoire, le Naamloze Trio s’est rapidement fait remarquer sur les scènes régionales et nationales. Dans le tempo d’un premier album étonnamment abouti (Naked), sorti en 2024, ils ont remporté plusieurs prix lors de festivals les années suivantes. Leur musique propose, avec une dynamique parfois envoutante, un jazz aux inspirations aussi variée que Coleman, de grooves actuels, ou de textures musicales électroniques, transposées en acoustique. Aidés par une formidable maîtrise technique, les trois musiciens privilégient sur scène une interaction constante entre eux. Chaque concert devient ainsi une expérience vivante, et forcément inédite.
Restauration sur place. Réservation obligatoire. .
Hôtel restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Estérençuby Saint-Michel 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 34
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English : Concert Naamloze Trio
L’événement Concert Naamloze Trio Saint-Michel a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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