CONCERT NADAU LE CUBE Saint-Gaudens
samedi 3 octobre 2026 · LE CUBE · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
CONCERT NADAU
LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Nouveau concert de Nadau !
C’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent. 30 .
LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
New concert by Nadau!
L’événement CONCERT NADAU Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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