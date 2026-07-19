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CONCERT NADAU LE CUBE Saint-Gaudens

samedi 3 octobre 2026 · LE CUBE · Saint-Gaudens

CONCERT NADAU LE CUBE Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
LE CUBE
Adresse
2 Place du Foirail
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Saint-Gaudens

CONCERT NADAU

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Nouveau concert de Nadau !
C’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent. 30  .

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

New concert by Nadau!

L’événement CONCERT NADAU Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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