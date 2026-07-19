CONCERT NADAU LE CUBE Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

CONCERT NADAU

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Nouveau concert de Nadau !

C’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent. 30 .

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

New concert by Nadau!

L’événement CONCERT NADAU Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE