CONCERT NAÏMA QUARTET JAZZ MODERNE ET LYRIQUE Bédarieux

Bédarieux

CONCERT NAÏMA QUARTET JAZZ MODERNE ET LYRIQUE

La tuilerie Bédarieux Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

Ce quartet s’est formé en 2016 autour de la voix claire et envoutante de Naïma Girou chanteuse et contrebassiste.

Réservation au 07 82 48 67 54

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

Ce quartet s’est formé en 2016 autour de la voix claire et envoutante de Naïma Girou chanteuse et contrebassiste.

Naïma , Jules , John et Thomas constituent un groupe d’ excellents musiciens , amis et soudés. Ils puisent dans un jazz classique pour créer un univers musical singulier et captivant. Leur talent nous emporte et nous invite chaleureusement à partager leurs impressions et leurs émotions.

Cette année après des concerts à Saint Etienne et à Toulouse et juste avant leur participation au Festival Jazz à Sète, ils s’arrêtent à Bédarieux pour nous présenter leur nouvel album Evergreen qui est un hymne à la nature et à l’humain. Pour nous ce sera le temps d’une pause dans un univers de poésie et de sons harmonieux !

LE QUARTET: nAïMA GIROU CHAnT ET COnTREBASSE THOMAS dOMEnE BATTERIE JULES LE RISBé PIAnO –

JOHn OWEnS GUITARE.

Ce quartet s’est formé en 2016 autour de la voix claire et envoutante de Naïma Girou chanteuse et contrebassiste.

La plupart des événements du festival sont gratuits, en entrée libre.

Pour cette 3e édition du festival nous avons souhaité simplifier la grille tarifaire du festival et avons légèrement baissé les tarifs d’accès aux concerts payants, afin que cet événement soit accessible au plus grand nombre.

Pass Festival 40€ accès aux 5 concerts payants, cinéma non inclus dans le pass.

Entrées concerts payants à l’unité

Gratuité pour les de 12 ans.

Tarif réduit 5€ pour les bénéficiaires des minimas sociaux et les jeunesde moins de 21 ans.

Tarif plein 10€

Pas de réservation pour le festival, mais une billetterie en ligne à partir du 1er juin sur notre site jazzorb.fr !

Sur place 1 heure avant chaque concert, paiement possible en espèce, CB et chèque

Réservation au 07 82 48 67 54 .

La tuilerie Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54

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English :

The Festival Jazz en Grand Orb organized by the association Jazz’Orb will take place from June 19 to July 5, 2026

This quartet was formed in 2016 around the clear, bewitching voice of Naïma Girou, singer and double bass player.

Reservations on 07 82 48 67 54

L’événement CONCERT NAÏMA QUARTET JAZZ MODERNE ET LYRIQUE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB