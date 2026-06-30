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Concert Naive New Beaters Beach Break Santec

Concert Naive New Beaters Beach Break Santec jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Beach Break
Adresse
675 Rue de Sieck
Ville
29250 Santec
Département
Finistère
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Tarif

Santec

Concert Naive New Beaters

Beach Break 675 Rue de Sieck Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Naive New Beaters DJ Set face à l’île de Sieck.   .

Beach Break 675 Rue de Sieck Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 40 72 77 56 

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English :

L’événement Concert Naive New Beaters Santec a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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