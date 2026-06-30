Concert Naive New Beaters Beach Break Santec
Concert Naive New Beaters Beach Break Santec jeudi 2 juillet 2026.
Santec
Concert Naive New Beaters
Beach Break 675 Rue de Sieck Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Naive New Beaters DJ Set face à l’île de Sieck. .
Beach Break 675 Rue de Sieck Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 40 72 77 56
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English :
L’événement Concert Naive New Beaters Santec a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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