Vide grenier de la glisse surf et plus Santec samedi 11 juillet 2026.

Santec

Vide grenier de la glisse surf et plus

Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez nombreux vendre et acheter au vide-grenier de la glisse, surf et plus !

Parking du dossen, près du chapiteau. .

Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 22 98 68 62

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English :

L’événement Vide grenier de la glisse surf et plus Santec a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX