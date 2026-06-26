Vide grenier de la glisse surf et plus Santec
Vide grenier de la glisse surf et plus Santec samedi 11 juillet 2026.
Santec
Vide grenier de la glisse surf et plus
Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez nombreux vendre et acheter au vide-grenier de la glisse, surf et plus !
Parking du dossen, près du chapiteau. .
Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 22 98 68 62
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English :
L’événement Vide grenier de la glisse surf et plus Santec a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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