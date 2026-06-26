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Vide grenier de la glisse surf et plus Santec

Vide grenier de la glisse surf et plus Santec samedi 11 juillet 2026.

Ville
29250 Santec
Département
Finistère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Santec

Vide grenier de la glisse surf et plus

Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez nombreux vendre et acheter au vide-grenier de la glisse, surf et plus !
Parking du dossen, près du chapiteau.   .

Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 22 98 68 62 

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English :

L’événement Vide grenier de la glisse surf et plus Santec a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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