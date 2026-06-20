Soirée cinéChap avec Cirque à Léon. Sous chapiteau Santec
Soirée cinéChap avec Cirque à Léon. Sous chapiteau Santec mardi 11 août 2026.
Santec
Soirée cinéChap avec Cirque à Léon.
Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Film L’auberge espagnole .
Un p’tit film? Avec des projections intelligentes et familiales à voir à redécouvrir, profitez d’une séance dans une ambiance unique ! Sur son transat ou allongé sur les tapis, en pyjamas ou avec tisane, le chapiteau est votre cocon pour un soir.
Sous le chapiteau du Cirque à Léon. .
Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64
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English :
L’événement Soirée cinéChap avec Cirque à Léon. Santec a été mis à jour le 2026-06-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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