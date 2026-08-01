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Concert | National Youth Harp Orchestra L’Eden Eymet

mardi 25 août 2026 · L'Eden · Eymet

Concert | National Youth Harp Orchestra L’Eden Eymet

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
L'Eden
Adresse
Avenue de la Bastide
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Concert | National Youth Harp Orchestra

L’Eden Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Le National Youth Harp Orchestra of Great Britain vous propose un concert de harpes.
Ne manquez pas l’occasion de voir 20 harpistes talentueux jouer ensemble, avec une invitée spéciale la soprano Penelope Martin-Smith.   .

L’Eden Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 

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English : Concert | National Youth Harp Orchestra

L’événement Concert | National Youth Harp Orchestra Eymet a été mis à jour le 2026-07-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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