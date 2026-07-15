Concert Nature Piano en Montagne HAUTACAM Beaucens
jeudi 27 août 2026 · HAUTACAM · Beaucens
Informations pratiques
Beaucens
Concert Nature Piano en Montagne
HAUTACAM Col du Hautacam Beaucens Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Venez vivre une expérience magnifique avec la grandeur des montagnes et la douceur du piano dans un des plus beaux endroits des Hautes-Pyrenées !
Le concert dure environ 1h.
Le sol peut être mouillé alors n’hésitez pas à ramener une chaise de camping, ou tapis de sport pour s’assoir.
Si la météo prévois de la pluie en fin de journée je serai contraint d’annuler l’événement. Je confirme le maintien du concert le jour même.
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HAUTACAM Col du Hautacam Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie https://concertnature.com/
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English :
Come and enjoy a magnificent experience with the grandeur of the mountains and the gentleness of the piano in one of the most beautiful spots in the Hautes-Pyrenées!
The concert lasts about 1 hour.
The ground may be wet, so please bring a camping chair or sports mat to sit on.
If the weather forecast predicts rain at the end of the day, I will be forced to cancel the event. I confirm that the concert will take place on the same day
L’événement Concert Nature Piano en Montagne Beaucens a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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