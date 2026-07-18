Crayons en nature HAUTACAM Beaucens

Informations pratiques

Beaucens

Crayons en nature

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Thème paysages à Hautacam rendez-vous au col de Tramassel.

Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.

Peu de marche Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.

Inscription par téléphone.

.

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theme: Landscapes in Hautacam—meet at the Col de Tramassel.

Adults and children %E0 ages 12 and up—all skill levels—equipment provided.

Little walking involved—alternate location and/or backup plan in case of bad weather.

Register by phone.

L’événement Crayons en nature Beaucens a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65