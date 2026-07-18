Crayons en nature HAUTACAM Beaucens
mardi 11 août 2026 · HAUTACAM · Beaucens
Informations pratiques
Beaucens
Crayons en nature
HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Thème paysages à Hautacam rendez-vous au col de Tramassel.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.
Peu de marche Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
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HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35
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English :
Theme: Landscapes in Hautacam—meet at the Col de Tramassel.
Adults and children %E0 ages 12 and up—all skill levels—equipment provided.
Little walking involved—alternate location and/or backup plan in case of bad weather.
Register by phone.
L’événement Crayons en nature Beaucens a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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