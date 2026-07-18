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AGENDA · Beaucens

Crayons en nature HAUTACAM Beaucens

mardi 11 août 2026 · HAUTACAM · Beaucens

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
HAUTACAM
Adresse
Col de Tramassel
Ville
65400 Beaucens
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Beaucens

Crayons en nature

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Thème paysages à Hautacam rendez-vous au col de Tramassel.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.
Peu de marche Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
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HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35 

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English :

Theme: Landscapes in Hautacam—meet at the Col de Tramassel.
Adults and children %E0 ages 12 and up—all skill levels—equipment provided.
Little walking involved—alternate location and/or backup plan in case of bad weather.
Register by phone.

L’événement Crayons en nature Beaucens a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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