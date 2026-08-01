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AGENDA · Millay

Concert Nevas Place du Bourg Millay

samedi 8 août 2026 · Place du Bourg · Millay

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place du Bourg
Adresse
Le Bourg
Ville
58170 Millay
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Millay

Concert Nevas

Place du Bourg Le Bourg Millay Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :
2026-08-08

À partir de 18h place du Bourg. Buvette sur place, restauration avec le food truck La Ch’Tite Emma . Entrée libre. Infos 06 09 20 40 60   .

Place du Bourg Le Bourg Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 20 40 60 

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English : Concert Nevas

L’événement Concert Nevas Millay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan

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