AGENDA · Millay
Concert Nevas Place du Bourg Millay
samedi 8 août 2026 · Place du Bourg · Millay
Informations pratiques
Millay
Concert Nevas
Place du Bourg Le Bourg Millay Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
À partir de 18h place du Bourg. Buvette sur place, restauration avec le food truck La Ch’Tite Emma . Entrée libre. Infos 06 09 20 40 60 .
Place du Bourg Le Bourg Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 20 40 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Nevas
L’événement Concert Nevas Millay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Millay (Nièvre)
- Concours de pétanque Stade de foot Millay 6 août 2026
- Concert Love Tattoo Band Old School Diner Restaurant Millay 8 août 2026
- Concours de pétanque Stade de foot Millay 20 août 2026
- Concert Seven Balls Old School Diner Restaurant Millay 22 août 2026