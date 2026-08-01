Concert Nevas Place du Bourg Millay

Informations pratiques

Millay

Concert Nevas

Place du Bourg Le Bourg Millay Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

À partir de 18h place du Bourg. Buvette sur place, restauration avec le food truck La Ch’Tite Emma . Entrée libre. Infos 06 09 20 40 60 .

Place du Bourg Le Bourg Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 20 40 60

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English : Concert Nevas

L’événement Concert Nevas Millay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan