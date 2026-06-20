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Concours de pétanque Stade de foot Millay

Concours de pétanque Stade de foot Millay lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Stade de foot
Adresse
Le bourg
Ville
58170 Millay
Département
Nièvre
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Millay

Concours de pétanque

Stade de foot Le bourg Millay Nièvre

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:30:00
fin : 2026-07-06 22:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Concours de pétanque Au stade de foot de Millay.
Inscriptions à partir de 18h30 pour un début du concours à 19h30.
Tarif d’inscription 5€ par personne.
Concours en doublette formée, avec 3 parties suivies de phases finales. Buvette et restauration sur place.
Informations et inscriptions au 06 69 73 02 97.   .

Stade de foot Le bourg Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 73 02 97 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Millay a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Rives du Morvan

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