Concours de pétanque Stade de foot Millay
Concours de pétanque Stade de foot Millay jeudi 2 juillet 2026.
Millay
Concours de pétanque
Stade de foot Le bourg Millay Nièvre
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Concours de pétanque Au stade de foot de Millay.
Inscriptions à partir de 18h30 pour un début du concours à 19h30.
Tarif d’inscription 5€ par personne.
Concours en doublette formée, avec 3 parties suivies de phases finales. Buvette et restauration sur place.
Informations et inscriptions au 06 69 73 02 97. .
Stade de foot Le bourg Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 73 02 97
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Millay a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Rives du Morvan
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