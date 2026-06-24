Concours de pétanque Stade de foot Millay

Millay

Concours de pétanque

Stade de foot Le bourg Millay Nièvre

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Concours de pétanque Au stade de foot de Millay.

Inscriptions à partir de 18h30 pour un début du concours à 19h30.

Tarif d’inscription 5€ par personne.

Concours en doublette formée, avec 3 parties suivies de phases finales. Buvette et restauration sur place.

Informations et inscriptions au 06 69 73 02 97. .

Stade de foot Le bourg Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 73 02 97

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Millay a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Rives du Morvan