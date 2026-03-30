CONCERT NINO ARIAL Axone Montbéliard
samedi 6 novembre 2027 · Axone · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
CONCERT NINO ARIAL
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-06 20:00:00
fin : 2027-11-06
Date(s) :
2027-11-06
Nino Arial le dit franchement, sa plus grande inspiration c’est vous. Il permet au public de s’exprimer et en fait le plus vivant des spectacles. “Pas comme eux” est un merveilleux mélange d’authenticité et d’improvisations.
Vous avez forcément vu une de ses vidéos sur les réseaux, pendant que certains font carrière, lui a surtout fait foule, sans avoir besoin de grands médias. Porté par internet, il a rempli les salles en construisant sa communauté à la force du lien et de son humanité.
Résultat pour son premier spectacle, les plus grandes salles s’enchaînent et il vous propose de venir le (re)découvrir avec sa deuxième tournée des Zénith. .
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : CONCERT NINO ARIAL
L’événement CONCERT NINO ARIAL Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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