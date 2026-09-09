Concert NKA POP-TRAD des Balkans Encagnane Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert NKA POP-TRAD des Balkans

Samedi 17 octobre 2026 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’âme des Balkans entre mémoire, émotion et fête. De Marseille à Sarajevo. Laissez-vous porter par l’univers chaleureux de NKA, un quatuor de musiciens et chanteurs passionnés qui fait vibrer l’âme des Balkans à travers des polyphonies envoûtantes.

Au fil du concert, les voix se mêlent et se répondent dans une riche harmonie, faisant renaître les souvenirs, les histoires d’amour, les joies et les nostalgies de cette région aux traditions musicales fascinantes. Entre douceur et intensité, les chants polyphoniques vous transporteront des montagnes aux villes des Balkans, dans une ambiance authentique et profondément humaine. Des mélodies populaires originales et des rythmes festifs.



Par NKA (NesKoH AkustiK) NESKO (chant, guitare, auteur, compositeur), GUILLEM (percussions, chant, narration), VICTOR (accordéon), ALEX (contrebasse)

Tout public, sur réservation .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 accueil@lamareschale.com

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English :

The Soul of the Balkans: A Journey Through Memory, Emotion, and Celebration. From Marseille to Sarajevo. Let yourself be carried away by the warm world of NKA, a quartet of passionate musicians and singers who bring the soul of the Balkans to life through captivating polyphonic harmonies.

L’événement Concert NKA POP-TRAD des Balkans Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence