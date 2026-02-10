Concert NO ONE IS INNOCENT + QAMELTO 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Concert NO ONE IS INNOCENT + QAMELTO

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

30 ans de carrière, des centaines de dates et festivals dans le monde jouées chaque soir comme si c’était la dernière fois, Stade de France avec ACDC et des zéniths, les tournées françaises avec Motörhead, Guns N’ Roses, moment de grâce au Hellfest 2019…

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

English :

30 years of career, hundreds of dates and festivals around the world played every night as if it were the last time, Stade de France with ACDC and zeniths, French tours with Motörhead, Guns N? Roses, a moment of grace at Hellfest 2019?

