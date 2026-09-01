Concert Notre Traviata A la salle des fêtes Lannemezan
dimanche 20 septembre 2026 · A la salle des fêtes · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Concert Notre Traviata
A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Spectacle de la Traviata avec l’ARCAL. Informations auprès du service culturel 05 62 99 13 59
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A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr
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English :
A performance of *La Traviata* with ARCAL. For more information, contact the Cultural Department at 05 62 99 13 59
L’événement Concert Notre Traviata Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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