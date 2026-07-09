Concert Nouveaux monde par Le Quatuor Alma Le Pavillon de la Sirène Paris

vendredi 11 décembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Informations pratiques

Le Quatuor Alma réunit quatre clarinettistes portés par le désir de faire rayonner leur instrument

au travers du répertoire original mais surtout par la singularité de ses transcriptions. « Nouveaux

mondes » sera l’occasion de refléter cette démarche avec l’ajout de pièces inédites de Bernstein et Gershwin, encadrées d’une part par le quatuor à cordes dit « Américain » de Dvorak, et d’autre part par l’époustouflant « Prelude et funk » de Connesson

Le Quatuor de clarinettes Alma vous embarque vers des univers sonores teintés de spirituals, musicals, blue preludes et funk : Dvorak, Bernstein, Gershwin, Connesson…

Le vendredi 11 décembre 2026

de 20h00 à 21h00

payant

12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ -12 ans

Billetterie

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-11T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-11T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-11T20:00:00+02:00_2026-12-11T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/nouveaux-mondes +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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