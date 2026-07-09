Concert Nouveaux monde par Le Quatuor Alma Le Pavillon de la Sirène Paris
vendredi 11 décembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Le Quatuor Alma réunit quatre clarinettistes portés par le désir de faire rayonner leur instrument
au travers du répertoire original mais surtout par la singularité de ses transcriptions. « Nouveaux
mondes » sera l’occasion de refléter cette démarche avec l’ajout de pièces inédites de Bernstein et Gershwin, encadrées d’une part par le quatuor à cordes dit « Américain » de Dvorak, et d’autre part par l’époustouflant « Prelude et funk » de Connesson
Le Quatuor de clarinettes Alma vous embarque vers des univers sonores teintés de spirituals, musicals, blue preludes et funk : Dvorak, Bernstein, Gershwin, Connesson…
Le vendredi 11 décembre 2026
de 20h00 à 21h00
payant
12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ -12 ans
Billetterie
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-11T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-11T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-11T20:00:00+02:00_2026-12-11T21:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/nouveaux-mondes +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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