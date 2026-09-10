Concert O’day Swing Festival Magic Mirrors Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert O’day Swing Festival

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

À l’occasion des 80 ans du Hot Club Jazz du Havre, l’association LH Lindy Hop vous donne rendez-vous pour une soirée 100 % swing au Magic Mirrors.

Venez chauffer la piste de danse lors d’un grand bal swing au Magic Mirrors avec les Panama Swing ! Profitez d’une magnifique piste de danse, de la présence de passionnés et d’une énergie communicative qui vous fera voyager à l’époque du swing.

Au programme

De 19h30 à 20h30 Initiation à la danse swing (ouvert à tous)

21h Concert live 1er set du groupe Panama Swing

22h Démonstrations de danse par les professeurs

22h30 Concert live 2ème set du groupe Panama Swing

23h30 Bal swing animé par un DJ

Préparez vos plus belles chaussures et venez vivre une expérience riche en danse, musique, découverte et en sourire !

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

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English : Concert O’day Swing Festival

L’événement Concert O’day Swing Festival Le Havre a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie