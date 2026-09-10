Concert O’day Swing Festival Magic Mirrors Le Havre
samedi 10 octobre 2026 · Magic Mirrors · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert O’day Swing Festival
Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
À l’occasion des 80 ans du Hot Club Jazz du Havre, l’association LH Lindy Hop vous donne rendez-vous pour une soirée 100 % swing au Magic Mirrors.
Venez chauffer la piste de danse lors d’un grand bal swing au Magic Mirrors avec les Panama Swing ! Profitez d’une magnifique piste de danse, de la présence de passionnés et d’une énergie communicative qui vous fera voyager à l’époque du swing.
Au programme
De 19h30 à 20h30 Initiation à la danse swing (ouvert à tous)
21h Concert live 1er set du groupe Panama Swing
22h Démonstrations de danse par les professeurs
22h30 Concert live 2ème set du groupe Panama Swing
23h30 Bal swing animé par un DJ
Préparez vos plus belles chaussures et venez vivre une expérience riche en danse, musique, découverte et en sourire !
Inscription obligatoire .
Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr
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English : Concert O’day Swing Festival
L’événement Concert O’day Swing Festival Le Havre a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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