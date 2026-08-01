Concert Odéon, Orchestre d’Harmonie Brou
samedi 22 août 2026 · Brou
Informations pratiques
Brou
Concert Odéon, Orchestre d’Harmonie
Salle des fêtes Brou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
L’Orchestre d’Harmonie Odéon, composé de musiciens de l’ouest orléanais, vous invite à partager un moment vibrant au fil de ce concert.
Direction Antoine Juranville .
Salle des fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Od%E9on Wind Orchestra, made up of musicians from western Orléans, invites you to share a vibrant experience throughout this concert.
L’événement Concert Odéon, Orchestre d’Harmonie Brou a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN
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