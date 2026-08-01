Informations pratiques

Brou

Concert Odéon, Orchestre d’Harmonie

Salle des fêtes Brou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’Orchestre d’Harmonie Odéon, composé de musiciens de l’ouest orléanais, vous invite à partager un moment vibrant au fil de ce concert.

Direction Antoine Juranville .

Salle des fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Od%E9on Wind Orchestra, made up of musicians from western Orléans, invites you to share a vibrant experience throughout this concert.

L’événement Concert Odéon, Orchestre d’Harmonie Brou a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN