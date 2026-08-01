Guinguette du Bief Brou
dimanche 23 août 2026 · Brou
Informations pratiques
Brou
Guinguette du Bief
Parc du Bief Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 22:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Envie de profiter d’un dimanche d’été dans une ambiance conviviale et festive ? Alors venez à la Guinguette du Bief à Brou !
Pour cette dernière date, la ferme animalière sera présente et des jeux d’extérieur seront mis à disposition. Vous pourrez retrouver le groupe Brou’notes pour un concert à 19h30.
Un feu d’artifice aura lieu à l’étang de la Gare à 22h.
Réservez vos planches par téléphone.
Paiements par carte bancaire possible. .
Parc du Bief Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 07 85
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English :
Want to enjoy a summer Sunday in a friendly and festive atmosphere? Then come to La Guinguette du Bief in Brou!
L’événement Guinguette du Bief Brou a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN
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