Informations pratiques

Brou

Guinguette du Bief

Parc du Bief Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Envie de profiter d’un dimanche d’été dans une ambiance conviviale et festive ? Alors venez à la Guinguette du Bief à Brou !

Pour cette dernière date, la ferme animalière sera présente et des jeux d’extérieur seront mis à disposition. Vous pourrez retrouver le groupe Brou’notes pour un concert à 19h30.

Un feu d’artifice aura lieu à l’étang de la Gare à 22h.

Réservez vos planches par téléphone.

Paiements par carte bancaire possible. .

Parc du Bief Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 07 85

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English :

Want to enjoy a summer Sunday in a friendly and festive atmosphere? Then come to La Guinguette du Bief in Brou!

L’événement Guinguette du Bief Brou a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN