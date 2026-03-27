Concert OHC So British !

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Orchestre d’Harmonie de Chartres vous a concocté un moment so charming à ne manquer sous aucun prétexte ! Entre tasse de thé et flegme irréprochable, l’Orchestre vous convie à une soirée délicieusement *So British* !

Au fil du concert, vous croiserez, entre autres, la cicatrice d’un célèbre sorcier, un very classy secret agent qui possède le permis de frissonner ainsi qu’une créature légendaire du pays de Galles. Ecoutez ! Vous entendez déjà quelques airs populaires venus tout droit de la campagne anglaise où l’élégance britannique rencontre cette pointe d’autodérision. Entre royal pomp, foggy landscape et raffinement tout en retenue (stiff upper lip oblige), ce programme vous promet un voyage outre-Manche plein de charme, d’humour et de surprises. Dress code conseillé tweed, humour pince-sans-rire et sens aigu du fair-play ! 5 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

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English :

The Orchestre d?Harmonie de Chartres has put together a so charming evening not to be missed! With its cup of tea and impeccable phlegm, the Orchestra invites you to a delightfully *So British* evening!

L’événement Concert OHC So British ! Chartres a été mis à jour le 2026-03-27 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES